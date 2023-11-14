RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: у ушедшего в отставку главы кабмина Самарской области прошли обыски

Короткая ссылка
Обыски проводятся у бывшего первого вице-губернатора и председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, сообщают источники.
РИА Новости: у ушедшего в отставку главы кабмина Самарской области прошли обыски
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Обыски проводятся», — сказал собеседник РИА Новости.

Официально эта информация не подтверждается.

Источник ТАСС при этом сообщил, что обыски проходят в здании правительства области «по делу о превышении должностных полномочий».

Как пишет РБК, в пресс-службе администрации губернатора региона сообщили, что на данный момент информации нет.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить