РИА Новости: у ушедшего в отставку главы кабмина Самарской области прошли обыски
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«Обыски проводятся», — сказал собеседник РИА Новости.
Официально эта информация не подтверждается.
Источник ТАСС при этом сообщил, что обыски проходят в здании правительства области «по делу о превышении должностных полномочий».
Как пишет РБК, в пресс-службе администрации губернатора региона сообщили, что на данный момент информации нет.
14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.