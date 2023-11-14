РИА Новости: у ушедшего в отставку главы кабмина Самарской области прошли обыски

Обыски проводятся у бывшего первого вице-губернатора и председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, сообщают источники.

«Обыски проводятся», — сказал собеседник РИА Новости.

Официально эта информация не подтверждается.

Источник ТАСС при этом сообщил, что обыски проходят в здании правительства области «по делу о превышении должностных полномочий».

Как пишет РБК, в пресс-службе администрации губернатора региона сообщили, что на данный момент информации нет.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.