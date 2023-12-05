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Жителям Москвы рассказали, как восстановить карту москвича

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Жителям столицы объяснили, какие шаги предпринять в первую очередь при потере карты москвича.
Жителям Москвы рассказали, как восстановить карту москвича

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что карты москвича бывают двух типов — с банковским приложением и без него.

Если у карты не было банковского приложения, то подать заявление на оформление новой можно на портале mos.ru или в центрах «Мои документы».

При утрате карты с банковским приложением необходимо связаться с банком и заблокировать её. После чего подать заявление о перевыпуске.

На время перевыпуска карты жители могут получить временный единый соцбилет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что картой москвича пользуются уже почти 5 млн жителей.

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