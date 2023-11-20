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Собянин: картой москвича пользуются 5 млн человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что картой москвича пользуются уже почти 5 млн жителей. С начала 2023 года выдано более 1 млн карт.
Собянин: картой москвича пользуются 5 млн человек

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как напомнил мэр, получить карту москвича могут пенсионеры и предпенсионеры, учащиеся школ и колледжей, студенты, ординаторы, аспиранты, ассистенты-стажёры, а также многодетные семьи, инвалиды, доноры, ветераны и другие льготники.

По карте доступна «целая экосистема городских услуг», отметил Собянин.

«От проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев для учащихся школ и колледжей. Ещё можно записываться к врачу через терминалы в поликлинике, получать скидки в магазинах, брать книги в столичных библиотеках», — сказал мэр.

Ранее телеканал «360» сообщал, что приложение «Метро Москвы» скачали более 10 млн раз, а пользователи построили в нём более полумиллиарда маршрутов.

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