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В Салехарде будут судить водителя, насмерть сбившего девочку на переходе

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В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа водитель, сбивший насмерть девочку на пешеходном переходе 3 октября, предстанет перед судом.
В Салехарде будут судить водителя, насмерть сбившего девочку на переходе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по ЯНАО.

Салехардский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ЯНАО завершил расследование уголовного дела.

«Он (местный житель. — RT) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Материалы дела будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в суд направлено уголовное дело по обвинению водителя грузовика в ДТП, в результате которого погиб подросток.

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