В Салехарде будут судить водителя, насмерть сбившего девочку на переходе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по ЯНАО.
Салехардский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ЯНАО завершил расследование уголовного дела.
«Он (местный житель. — RT) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.
Материалы дела будут переданы в суд.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в суд направлено уголовное дело по обвинению водителя грузовика в ДТП, в результате которого погиб подросток.