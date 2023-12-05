В Салехарде будут судить водителя, насмерть сбившего девочку на переходе

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа водитель, сбивший насмерть девочку на пешеходном переходе 3 октября, предстанет перед судом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по ЯНАО.

Салехардский межрайонный следственный отдел СУ СК России по ЯНАО завершил расследование уголовного дела.

«Он (местный житель. — RT) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Материалы дела будут переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в суд направлено уголовное дело по обвинению водителя грузовика в ДТП, в результате которого погиб подросток.