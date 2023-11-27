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В Волгоградской области перед судом предстанет обвиняемый в ДТП с подростками

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В Волгоградской области в суд направлено уголовное дело по обвинению водителя грузовика в ДТП, в результате которого погиб подросток.
В Волгоградской области перед судом предстанет обвиняемый в ДТП с подростками
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года в Волгограде. Водитель Scania нарушил ПДД и столкнулся Kia Rio, в которой находилась компания школьников. Подросток — водитель легкового автомобиля погиб, двое пассажиров 16 и 17 лет получили тяжёлые травмы.

Вину в ДТП 58-летний водитель грузового фургона признал частично.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его сестра.

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