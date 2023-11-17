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В Челябинской области осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его сестра

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В городе Карталы (Челябинская область) осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его 16-летняя сестра.
В Челябинской области осудили водителя по делу о ДТП, в котором погибла его сестра
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в августе 2023 года. Молодой человек, находясь за рулём автомобиля, нарушил скоростной режим (140 км/ч при допустимых 90 км/ч), вследствие чего врезался в грузовик. В результате ДТП сестра подсудимого скончалась от полученных травм.

Карталинский горсуд, с учётом смягчающих обстоятельств и признания вины, назначил водителю наказание в виде лишения свободы условно. Также подсудимый выплатил компенсацию морального вреда матери в размере 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вынесли приговор водителю каршерингового авто за смертельное ДТП.

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