В Бурятии мужчина незаконно добыл нефрит на 5 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Бурятии, который незаконно добыл более 250 кг нефрита на сумму около 5 млн рублей.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Бурятии.

«Мужчина осуществил самовольную добычу, хранение и транспортировку нефрита... общим весом свыше 250 кг и стоимостью около 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина добывал нефрит в Баунтовском районе с мая 2022 года по март 2023 года.

В августе ФСБ по Сахалинской области пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России.