В Бурятии мужчина незаконно добыл нефрит на 5 млн рублей
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Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Бурятии.
«Мужчина осуществил самовольную добычу, хранение и транспортировку нефрита... общим весом свыше 250 кг и стоимостью около 5 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина добывал нефрит в Баунтовском районе с мая 2022 года по март 2023 года.
В августе ФСБ по Сахалинской области пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России.