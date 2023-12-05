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В Бурятии мужчина незаконно добыл нефрит на 5 млн рублей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Бурятии, который незаконно добыл более 250 кг нефрита на сумму около 5 млн рублей.
В Бурятии мужчина незаконно добыл нефрит на 5 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © milicenta

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Бурятии. 

«Мужчина осуществил самовольную добычу, хранение и транспортировку нефрита... общим весом свыше 250 кг и стоимостью около 5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина добывал нефрит в Баунтовском районе с мая 2022 года по март 2023 года.

В августе ФСБ по Сахалинской области пресекла незаконную добычу водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России.

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