Юрист Лупу рассказал о новшествах при расчёте пеней за ЖКУ и сумм за отопление

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу напомнил, что 31 декабря 2023 года истекает срок особого расчёта пеней за просрочку коммунальных платежей. Со следующего года размер пеней увеличится.

С 1 января 2024 года пени будут начисляться по правилам ч. 14, 14.1 ст. 155 ЖК России исходя из ставки Банка России на день фактической оплаты (с 30 октября 2023 года она составляет 15%), поделился специалист в беседе с Life.ru.

По его словам, это касается любых просрочек, в том числе за воду, газ, отопление.

Кроме того, в Москве с 1 января вступит в силу новое постановление, в котором утверждены особенности определения размера платы за отопление, который будет определяться на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии за предыдущие пять лет.

«При этом размер ежемесячной платы за отопление в очередном году с учётом размера корректировки ограничен. Он не может превышать размер платы за аналогичный период прошлого года более чем на 15%», — заключил Лупу.

Ранее руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Елин напомнил, что за неуплату налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов до 1 декабря начисляются пени.