Специалист Елин напомнил о штрафах за неуплату имущественного налога до 1 декабря

Руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Елин напомнил, что за неуплату налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов до 1 декабря начисляются пени.

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ, сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Так, при налоге в 10 тыс. рублей за каждый день просрочки сумма составит 5 рублей. Соответственно, месяц просрочки обходится налогоплательщику уже в 150 рублей», — объяснил Елин.

Также Федеральная налоговая служба (ФНС) может начать процедуру принудительного взыскания задолженности через суд, предупредил он.

Ранее эксперт управления платёжных систем и расчётов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова заявила, что регулярные платежи, например за ЖКУ, лучше совершать через мобильный и интернет-банк, а не в отделении кредитной организации.