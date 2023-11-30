RT в Telegram
Подпишись

Специалист Елин напомнил о штрафах за неуплату имущественного налога до 1 декабря

Короткая ссылка
Руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Елин напомнил, что за неуплату налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов до 1 декабря начисляются пени.
Специалист Елин напомнил о штрафах за неуплату имущественного налога до 1 декабря
  • РИА Новости

За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ, сообщил эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Так, при налоге в 10 тыс. рублей за каждый день просрочки сумма составит 5 рублей. Соответственно, месяц просрочки обходится налогоплательщику уже в 150 рублей», — объяснил Елин.

Также Федеральная налоговая служба (ФНС) может начать процедуру принудительного взыскания задолженности через суд, предупредил он.

Ранее эксперт управления платёжных систем и расчётов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова заявила, что регулярные платежи, например за ЖКУ, лучше совершать через мобильный и интернет-банк, а не в отделении кредитной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить