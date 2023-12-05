RT в Telegram
Подпишись

Половина россиян хотели бы сменить профессию в будущем году

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что в 2024 году 57% россиян хотели бы сменить работу, а 50% — профессию.
Половина россиян хотели бы сменить профессию в будущем году
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, 83% респондентов указали высокую зарплату и финансовое вознаграждение, 55% — адекватный коллектив и руководство, ещё для 38% важно местоположение офиса, для 37% — гибкий рабочий график.

Компенсационный пакет, льготы и бонусы, а также возможности профессионального развития выбрали по 33% опрошенных. 30% отметили удалённую работу. За интересные задачи и возможность карьерного роста проголосовали по 28% россиян.

Из числа опрошенных 26% точно не планируют менять место работы в наступающем году, а 16% россиян не настроены менять профессию.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить