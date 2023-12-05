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Минздрав: врачи осмотрели 120 прибывших из сектора Газа в Москву человек

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В Министерстве здравоохранения России сообщили, что врачи осмотрели 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа в Москву.
Минздрав: врачи осмотрели 120 прибывших из сектора Газа в Москву человек
  • Gettyimages.ru

«Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилёту специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, у ряда прибывших россиян выявили неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония.

Одну женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил из Каира в Москву ещё 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы.

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