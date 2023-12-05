Минздрав: врачи осмотрели 120 прибывших из сектора Газа в Москву человек
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«Прибывшие из сектора Газа осмотрены по прилёту специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, среди них 29 детей», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, у ряда прибывших россиян выявили неинфекционные заболевания, такие как сахарный диабет и гипертония.
Одну женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Ранее сообщалось, что спецборт МЧС доставил из Каира в Москву ещё 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы.