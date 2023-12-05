В Якутске занятия для школьников перевели в онлайн-формат из-за морозов

В Якутске занятия для школьников перевели в онлайн-формат из-за сильных морозов.

Об этом информирует пресс-служба управления образования городской администрации.

Отмечается, что температура воздуха в Якутске утром 5 декабря составила -45 °C.

«В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий для обучающихся 9—11-х классов», — говорится в сообщении.

Для учеников 1—8-х классов дистанционное обучение организуют до 8 декабря.

Ранее стало известно, что морозы ниже -50 °C зарегистрированы в пяти районах Якутии.