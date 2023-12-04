Мужчина из Мариуполя рассказал о возвращении домой после выезда в Европу
- РИА Новости
«Я видел дом, когда он был целым, когда горел, и сейчас участвую в восстановлении», — сказал Леонид.
Он поблагодарил власти за восстановление города.
«Мы выезжали в Европу, в Эстонию… Я вернулся через год. Там мы не чувствовали себя как дома, а когда возвращаешься в свой дом, как камень с души падает», — сообщил мужчина.
В октябре президент Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.
Также специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.