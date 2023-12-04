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Спасатель Пискун заявил о росте числа пожаров в новогодние праздники

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Начальник ПСЧ-300 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Пискун предупредил о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в новогодние праздники.
Спасатель Пискун заявил о росте числа пожаров в новогодние праздники
  • РИА Новости

«В разгар праздников в преддверии Нового года и Рождества всегда становится больше пожаров из-за замыкания электропроводки», — заявил специалист в беседе с сайтом kp.ru.

Как правило, пожары возникают из-за замыкания гирлянды на ёлке или на шторах.

«Огонь распространяется быстро, но ещё опаснее — токсичный дым», — сказал спасатель.

В качестве мер безопасности Пискун рекомендовал выключать гирлянду на ночь и тем более не оставлять её без присмотра, когда уходите из дома.

Если замкнуло гирлянду, то в первую очередь следует отключить электричество, а уже потом тушить водой или огнетушителем.

«Лучше брать порошковый — он подходит для разных классов возгораний — электричества и твёрдых веществ, жидких. Брать нужно огнетушитель объёмом не менее четырёх литров», — заключил спасатель.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан напомнил о мерах безопасности, которые стоит соблюдать в Новый год на даче.

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