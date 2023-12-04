Спасатель Пискун заявил о росте числа пожаров в новогодние праздники
- РИА Новости
«В разгар праздников в преддверии Нового года и Рождества всегда становится больше пожаров из-за замыкания электропроводки», — заявил специалист в беседе с сайтом kp.ru.
Как правило, пожары возникают из-за замыкания гирлянды на ёлке или на шторах.
«Огонь распространяется быстро, но ещё опаснее — токсичный дым», — сказал спасатель.
В качестве мер безопасности Пискун рекомендовал выключать гирлянду на ночь и тем более не оставлять её без присмотра, когда уходите из дома.
Если замкнуло гирлянду, то в первую очередь следует отключить электричество, а уже потом тушить водой или огнетушителем.
«Лучше брать порошковый — он подходит для разных классов возгораний — электричества и твёрдых веществ, жидких. Брать нужно огнетушитель объёмом не менее четырёх литров», — заключил спасатель.
Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан напомнил о мерах безопасности, которые стоит соблюдать в Новый год на даче.