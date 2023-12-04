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Матвиенко: тарифы на нотариальные услуги должно устанавливать государство

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимо пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги.
Матвиенко: тарифы на нотариальные услуги должно устанавливать государство
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходим — мы также неоднократно на эту тему говорили — пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате... Итоговые тарифы должно устанавливать государство», — отметила она на встрече со статс-секретарями министерств.

Матвиенко добавила, что тарифы должны быть доступны для всех слоёв населения.

9 ноября председатель Совфеда предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.

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