Матвиенко: тарифы на нотариальные услуги должно устанавливать государство

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что необходимо пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходим — мы также неоднократно на эту тему говорили — пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате... Итоговые тарифы должно устанавливать государство», — отметила она на встрече со статс-секретарями министерств.

Матвиенко добавила, что тарифы должны быть доступны для всех слоёв населения.

9 ноября председатель Совфеда предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.