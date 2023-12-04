Матвиенко: тарифы на нотариальные услуги должно устанавливать государство
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Необходим — мы также неоднократно на эту тему говорили — пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате... Итоговые тарифы должно устанавливать государство», — отметила она на встрече со статс-секретарями министерств.
Матвиенко добавила, что тарифы должны быть доступны для всех слоёв населения.
9 ноября председатель Совфеда предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.