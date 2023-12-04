Ижевский суд арестовал обвиняемого в убийстве и изнасиловании

В Ижевске (Удмуртия) арестовали обвиняемого в убийстве 44-летней женщины и изнасиловании её 11-летней дочери.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющейся информации, в ночь на 29 ноября 2023 года 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою сожительницу, после чего надругался над её дочкой.

К настоящему времени проведён осмотр места преступления, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что задушивший сожительницу мужчина предстанет перед судом в Екатеринбурге.