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Ижевский суд арестовал обвиняемого в убийстве и изнасиловании

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В Ижевске (Удмуртия) арестовали обвиняемого в убийстве 44-летней женщины и изнасиловании её 11-летней дочери.
Ижевский суд арестовал обвиняемого в убийстве и изнасиловании
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющейся информации, в ночь на 29 ноября 2023 года 27-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил свою сожительницу, после чего надругался над её дочкой.

К настоящему времени проведён осмотр места преступления, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что задушивший сожительницу мужчина предстанет перед судом в Екатеринбурге.

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