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Задушивший сожительницу мужчина предстанет перед судом в Екатеринбурге

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело 34-летнего жителя, который избил, а после задушил бывшую сожительницу 37 лет. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.
Задушивший сожительницу мужчина предстанет перед судом в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый проживал с жертвой с 2021 по 2023 год, систематически избивая её, в результате чего пара распалась.

Женщине пришлось несколько раз менять место жительства, однако обвиняемый узнавал, где она живёт, и угрожал расправой. В итоге он подкараулил её у квартиры, нанёс удары по голове и туловищу, а впоследствии задушил.

Мужчине вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями «истязание», «угроза убийством», «убийство».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.

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