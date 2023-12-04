Задушивший сожительницу мужчина предстанет перед судом в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело 34-летнего жителя, который избил, а после задушил бывшую сожительницу 37 лет. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый проживал с жертвой с 2021 по 2023 год, систематически избивая её, в результате чего пара распалась.

Женщине пришлось несколько раз менять место жительства, однако обвиняемый узнавал, где она живёт, и угрожал расправой. В итоге он подкараулил её у квартиры, нанёс удары по голове и туловищу, а впоследствии задушил.

Мужчине вменяют совершение преступлений, предусмотренных статьями «истязание», «угроза убийством», «убийство».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бабушки на западе Москвы.