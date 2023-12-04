В Сургуте перед судом предстанут обвиняемые в организации незаконного казино

В Ханты-Мансийском автономном округе суд Сургута рассмотрит уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в организации незаконного казино.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«С августа 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в г. Сургуте», — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, на азартных играх злоумышленники заработали более 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер.