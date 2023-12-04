RT в Telegram
Подпишись

В Сургуте перед судом предстанут обвиняемые в организации незаконного казино

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе суд Сургута рассмотрит уголовное дело в отношении двух человек, обвиняемых в организации незаконного казино.
В Сургуте перед судом предстанут обвиняемые в организации незаконного казино
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«С августа 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры в нежилом помещении, расположенном в г. Сургуте», — рассказали в ведомстве.

По имеющейся информации, на азартных играх злоумышленники заработали более 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить