На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов

Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.

Отмечается, что злоумышленники осуществляли свою деятельность в трёх нежилых помещениях с сентября 2021 года.

По данным ведомства, были задержаны трое местных жителей. Также было изъято игровое оборудование и денежные средства.

Ранее в ХМАО завели дело по факту организации незаконных азартных игр.

Также в Севастополе вынесли приговор организаторам подпольных игровых залов.