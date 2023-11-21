На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов
Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.
Отмечается, что злоумышленники осуществляли свою деятельность в трёх нежилых помещениях с сентября 2021 года.
По данным ведомства, были задержаны трое местных жителей. Также было изъято игровое оборудование и денежные средства.
Ранее в ХМАО завели дело по факту организации незаконных азартных игр.
Также в Севастополе вынесли приговор организаторам подпольных игровых залов.