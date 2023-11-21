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На Камчатке выявили сеть подпольных покерных клубов

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Правоохранительные органы на Камчатке накрыли сеть подпольных клубов, где занимались игрой в покер.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления СК России.

Отмечается, что злоумышленники осуществляли свою деятельность в трёх нежилых помещениях с сентября 2021 года.

По данным ведомства, были задержаны трое местных жителей. Также было изъято игровое оборудование и денежные средства. 

Ранее в ХМАО завели дело по факту организации незаконных азартных игр.

Также в Севастополе вынесли приговор организаторам подпольных игровых залов.

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