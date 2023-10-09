В Севастополе вынесли приговор организаторам подпольных игровых залов

Суд в Севастополе признал виновными жителя Москвы и его сообщников в организации подпольных игровых залов. Их незаконный доход оценивается в 63 млн рублей.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональный СУ СК России.

В ноябре 2018 года подсудимый организовал преступную группу и привлёк к незаконной деятельности четырёх жительниц Севастополя. Работу подпольных игровых залов пресекли в мае 2021 года.

«В рамках следствия был проведён ряд необходимых экспертиз, которые подтвердили, что доход организованной преступной группы от противозаконной деятельности за указанный период составил около 63 млн рублей. Следствием с целью возмещения данного ущерба наложен арест на автомобили обвиняемых, денежные средства и земельные участки», — рассказали следователи.

Жителя Москвы приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима, его сообщниц — к различным срокам.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске завели уголовное дело против семи организаторов подпольного казино.