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В ХМАО завели дело против организаторов подпольного казино

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В Нижневартовске завели уголовное дело против семи организаторов подпольного казино.
В ХМАО завели дело против организаторов подпольного казино
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Семь граждан в возрасте от 22 до 45 лет незаконно организовали в нежилом помещении на улице Нефтяников города Нижневартовска игорный клуб. В нём с помощью персональных компьютеров с игровым программным обеспечением проводили азартные игры», — рассказали в ведомстве.

За три месяца незаконной деятельности фигуранты заработали более 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Перми перед судом предстанут организаторы подпольных казино.

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