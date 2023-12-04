В Уфе на модернизацию поликлиник направят 500 млн рублей в 2024 году

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики рассказал о программе модернизации первичного звена медицины в Уфе.

В ходе совещания Хабиров заявил, что в Уфе 500 млн рублей направят на модернизацию первичного звена медицины, эта сумма заложена в бюджете, информирует mkset.ru.

В последующие годы, по его словам, ежегодный бюджет на модернизацию городских поликлиник планируется увеличить до 1,5 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.