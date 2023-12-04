RT в Telegram
Подпишись

В Уфе на модернизацию поликлиник направят 500 млн рублей в 2024 году

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики рассказал о программе модернизации первичного звена медицины в Уфе.
В Уфе на модернизацию поликлиник направят 500 млн рублей в 2024 году
  • Gettyimages.ru

В ходе совещания Хабиров заявил, что в Уфе 500 млн рублей направят на модернизацию первичного звена медицины, эта сумма заложена в бюджете, информирует mkset.ru.

В последующие годы, по его словам, ежегодный бюджет на модернизацию городских поликлиник планируется увеличить до 1,5 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить