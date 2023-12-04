Собиравших деньги на нужды спецоперации оренбуржцев заподозрили в мошенничестве
- РИА Новости
Об этом пишет МВД МЕДИА.
«Задержаны двое жителей региона. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием интернет-технологий», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлена их причастность к 30 фактам хищения у жителей разных регионов России, размер ущерба превысил 400 тыс. рублей.
Ранее в Москве полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы руководителей столичных PR-агентств и их партнёров, которые с помощью Telegram-каналов вымогали деньги у политиков, бизнесменов и силовиков за неудаление недостоверных данных о них.