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Собиравших деньги на нужды спецоперации оренбуржцев заподозрили в мошенничестве

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Правоохранители задержали двух жителей Оренбурга, собиравших деньги якобы на нужды спецоперации.
Собиравших деньги на нужды спецоперации оренбуржцев заподозрили в мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом пишет МВД МЕДИА.

«Задержаны двое жителей региона. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием интернет-технологий», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлена их причастность к 30 фактам хищения у жителей разных регионов России, размер ущерба превысил 400 тыс. рублей.

Ранее в Москве полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы руководителей столичных PR-агентств и их партнёров, которые с помощью Telegram-каналов вымогали деньги у политиков, бизнесменов и силовиков за неудаление недостоверных данных о них.

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