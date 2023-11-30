Задержаны владельцы Telegram-каналов, вымогавшие деньги у политиков и бизнесменов

В Москве полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы руководителей столичных PR-агентств и их партнёров, которые с помощью Telegram-каналов вымогали деньги у политиков, бизнесменов и силовиков за неудаление недостоверных данных о них.

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводит портал «МВД МЕДИА».

По предварительным данным, злоумышленники в своих Telegram-каналах публиковали клеветнические данные.

При этом за их удаление и отказ от дальнейшего тиражирования они требовали крупные денежные суммы.

Полицейские во время обысков изъяли носители информации со сведениями о размещённых негативных постах и с отчётами о прибыли.

«По имеющейся информации, в криминальной схеме были задействованы около 20 человек», — заявила Волк.

Двоих руководителей PR-агентств арестовали.

15 июля Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве.