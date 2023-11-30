Задержаны владельцы Telegram-каналов, вымогавшие деньги у политиков и бизнесменов
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Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова приводит портал «МВД МЕДИА».
По предварительным данным, злоумышленники в своих Telegram-каналах публиковали клеветнические данные.
При этом за их удаление и отказ от дальнейшего тиражирования они требовали крупные денежные суммы.
Полицейские во время обысков изъяли носители информации со сведениями о размещённых негативных постах и с отчётами о прибыли.
«По имеющейся информации, в криминальной схеме были задействованы около 20 человек», — заявила Волк.
Двоих руководителей PR-агентств арестовали.
15 июля Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве.