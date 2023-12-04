В Москве выделили застройщикам 23 земельных участка за десять месяцев

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за январь — октябрь 2023 года в столице для строительства социальных объектов застройщикам выделили 23 земельных участка площадью более 34 га.

Об этом сообщает НСН.

«Город предоставляет земельные участки застройщикам по договорам безвозмездного пользования для строительства социальных объектов за счёт средств городского бюджета — это школы, детские сады, спорткомплексы. Все они включены в Адресную инвестиционную программу», — сказал Ефимов.

Как отметил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, для строительства школ и детских садов выделено 17,7 га земли, для поликлиник, больниц и роддомов — 12 га, для спортивных сооружений — 4,7 га.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы построят школу и детский сад.