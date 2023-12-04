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В Москве выделили застройщикам 23 земельных участка за десять месяцев

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за январь — октябрь 2023 года в столице для строительства социальных объектов застройщикам выделили 23 земельных участка площадью более 34 га.
В Москве выделили застройщикам 23 земельных участка за десять месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Город предоставляет земельные участки застройщикам по договорам безвозмездного пользования для строительства социальных объектов за счёт средств городского бюджета — это школы, детские сады, спорткомплексы. Все они включены в Адресную инвестиционную программу», — сказал Ефимов.

Как отметил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, для строительства школ и детских садов выделено 17,7 га земли, для поликлиник, больниц и роддомов — 12 га, для спортивных сооружений — 4,7 га.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы построят школу и детский сад.

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