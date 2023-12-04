В Москве выделили застройщикам 23 земельных участка за десять месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Город предоставляет земельные участки застройщикам по договорам безвозмездного пользования для строительства социальных объектов за счёт средств городского бюджета — это школы, детские сады, спорткомплексы. Все они включены в Адресную инвестиционную программу», — сказал Ефимов.
Как отметил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, для строительства школ и детских садов выделено 17,7 га земли, для поликлиник, больниц и роддомов — 12 га, для спортивных сооружений — 4,7 га.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы построят школу и детский сад.