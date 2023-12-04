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В селе Хабаровского края открыли гериатрический центр по нацпроекту

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В стационаре КГБУЗ «Хабаровская районная больница» в селе Некрасовка Хабаровского края после ремонта открылся первый в регионе гериатрический центр. Модернизацию больницы провели по национальному проекту «Здравоохранение».
В селе Хабаровского края открыли гериатрический центр по нацпроекту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает transsibinfo.com.

Власти выделили на ремонт учреждения около 24 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В двухэтажном здании 1976 года постройки отремонтировали системы водоснабжения и водоотведения, заменили электрооборудование, сделали ремонт помещений.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов после капремонта проверил работу гериатрического центра и сообщил, что в скором времени здесь откроют кабинет социального куратора для помощи пожилым пациентам в решении различных вопросов немедицинского характера.

Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.

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