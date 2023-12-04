В селе Хабаровского края открыли гериатрический центр по нацпроекту
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Об этом сообщает transsibinfo.com.
Власти выделили на ремонт учреждения около 24 млн рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
В двухэтажном здании 1976 года постройки отремонтировали системы водоснабжения и водоотведения, заменили электрооборудование, сделали ремонт помещений.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов после капремонта проверил работу гериатрического центра и сообщил, что в скором времени здесь откроют кабинет социального куратора для помощи пожилым пациентам в решении различных вопросов немедицинского характера.
Ранее НСН сообщала, что в Москве обновили рейтинг якорных онкологических стационаров. Его составили на основе медицинских показателей и отзывов пациентов за период с января по сентябрь 2023 года.