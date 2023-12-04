В Ставрополе почти 750 семей получили удостоверение многодетных в 2023 году
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на данные городской администрации.
Семьи Ставрополя, воспитывающие трёх и более детей, в том числе усыновлённых, имеют право на ряд льгот и компенсаций.
«В 2023 году этот документ уже получили 746 семей. Удостоверение пригодится, например, при оформлении льготного питания школьникам из многодетных семей», — уточнил мэр города Иван Ульянченко.
Общая сумма выплат многодетным семьям в этом году составила порядка 130 млн рублей.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным семьям региона.