В Подмосковье вручили награды многодетным семьям

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным семьям региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что торжественная церемония прошла накануне Дня матери в Доме правительства Подмосковья. Многодетным семьям вручили ордена «Родительская слава».

«Очень приятно, что сегодня я имею такую возможность — вручить государственные награды от имени нашего президента за заслуги по воспитанию детей и региональный знак. Это для меня большая честь», — заявил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов вручил почётный знак «Материнская слава» 16 жительницам республики.