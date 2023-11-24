RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье вручили награды многодетным семьям

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным семьям региона.
В Подмосковье вручили награды многодетным семьям

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что торжественная церемония прошла накануне Дня матери в Доме правительства Подмосковья. Многодетным семьям вручили ордена «Родительская слава».

«Очень приятно, что сегодня я имею такую возможность — вручить государственные награды от имени нашего президента за заслуги по воспитанию детей и региональный знак. Это для меня большая честь», — заявил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что глава Удмуртии Александр Бречалов вручил почётный знак «Материнская слава» 16 жительницам республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить