Почётный знак «Материнская слава» получили 16 жительниц Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил почётный знак «Материнская слава» 16 жительницам республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Дорогие мамы, все вы заслуживаете самых громких слов каждый день, не только в этот особый праздник. Пусть знак отличия «Материнская слава» будет напоминанием о вашем благородном пути — это будет примером для нашей молодёжи», — заявил Бречалов.

Награду вручают в регионе с 2005 года. Ею отметили уже более 800 многодетных матерей.

Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным семьям региона.