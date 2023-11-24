Почётный знак «Материнская слава» получили 16 жительниц Удмуртии
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«Дорогие мамы, все вы заслуживаете самых громких слов каждый день, не только в этот особый праздник. Пусть знак отличия «Материнская слава» будет напоминанием о вашем благородном пути — это будет примером для нашей молодёжи», — заявил Бречалов.
Награду вручают в регионе с 2005 года. Ею отметили уже более 800 многодетных матерей.
Ранее сообщалось, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным семьям региона.