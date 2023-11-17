Многодетным семьям ЯНАО вручили награды

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды многодетным семьям региона.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В частности, две семьи удостоены медалей ордена «Родительская слава» — это Раиса и Виктор Пырысевы из Надымского района и Светлана и Геннадий Вокуевы из Приуралья.

С начала 2023 года медали «Материнская слава Ямала» получила 21 жительница. Больше всего награждённых — в Шурышкарском районе, а также в Салехарде, Ноябрьске, Надымском, Тазовском, Приуральском и Ямальском районах.

Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил многодетным семьям из региона знаки отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть».