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В Ленобласти знаками отличия наградили многодетные семьи

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил многодетным семьям из региона знаки отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть».
В Ленобласти знаками отличия наградили многодетные семьи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Церемония награждения прошла в театре «На Литейном».

По словам главы региона, за последние три года количество многодетных семей в регионе увеличилось на четверть. В настоящее время их более 20 тыс.

Дрозденко вручил знаки отличия трём семьям, в которых воспитываются семь, восемь и девять детей. Он поблагодарил родителей и заверил, что поддержка со стороны государства будет только расти.

Ранее сообщалось, что в Казани бесплатные земельные участки получили более 7,2 тыс. многодетных семей.

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