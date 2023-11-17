В Ленобласти знаками отличия наградили многодетные семьи
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Об этом сообщает «Выборг ТВ».
Церемония награждения прошла в театре «На Литейном».
По словам главы региона, за последние три года количество многодетных семей в регионе увеличилось на четверть. В настоящее время их более 20 тыс.
Дрозденко вручил знаки отличия трём семьям, в которых воспитываются семь, восемь и девять детей. Он поблагодарил родителей и заверил, что поддержка со стороны государства будет только расти.
Ранее сообщалось, что в Казани бесплатные земельные участки получили более 7,2 тыс. многодетных семей.