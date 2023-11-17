В Ленобласти знаками отличия наградили многодетные семьи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил многодетным семьям из региона знаки отличия «Слава Матери» и «Отцовская доблесть».

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Церемония награждения прошла в театре «На Литейном».

По словам главы региона, за последние три года количество многодетных семей в регионе увеличилось на четверть. В настоящее время их более 20 тыс.

Дрозденко вручил знаки отличия трём семьям, в которых воспитываются семь, восемь и девять детей. Он поблагодарил родителей и заверил, что поддержка со стороны государства будет только расти.

Ранее сообщалось, что в Казани бесплатные земельные участки получили более 7,2 тыс. многодетных семей.