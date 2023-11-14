Бесплатные участки получили более 7,2 тысячи многодетных семей в Казани

Бесплатные земельные участки получили более 7,2 тыс. многодетных семей в Казани, рассказали в городской администрации.

Об этом сообщает inkazan.ru.

В списках на получение участка числятся 18 109 многодетных семей.

«На сегодня 10 854 многодетные семьи ожидают получение земельного участка», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в отделении Социального фонда России по Тюменской области заявили, что в текущем году 5494 жителям назначено пособие за рождение первенца. Всего с учётом назначенных ранее ежемесячные выплаты в регионе получают свыше 6 тыс. семей.