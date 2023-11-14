В Тюменской области 6 тысяч семей получают выплаты за рождение первенца

В отделении Социального фонда России по Тюменской области заявили, что в текущем году 5494 жителям назначено пособие за рождение первенца. Всего с учётом назначенных ранее ежемесячные выплаты в регионе получают свыше 6 тыс. семей.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Выплата в размере 14 176 рублей в месяц назначается женщине, родившей или усыновившей ребёнка до 1 января 2023 года, если ребёнку не исполнилось трёх лет, и он является первенцем.

Пособие не требует комплексной оценки имущества и назначается, если среднедушевой размер дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленных в регионе.

Ранее, по сообщениям сайта kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сформирован бюджет столицы на период с 2024 по 2026 год. По его словам, 50% средств будет, как и ранее, направлено на социальные мероприятия, в том числе на поддержку жителей, образование, медицину.