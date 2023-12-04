В Самарской области возбудили дело из-за заторов на дороге

В Самарской области из-за снежных заторов возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом сообщила региональная прокуратура.

Отмечается, что с 21 по 23 ноября на дороге «Обход Сызрани» оказались заблокированными более 300 транспортных средств из-за плохо организованных работ по уборке снега.

«Следственные органы, рассмотрев материалы проверки, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России», — сообщили в ведомстве.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, стоит ли ждать продолжения снегопада в столице.