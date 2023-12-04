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Власти Дагестана заявили о намерении трудоустроить беженцев из Палестины

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Власти Дагестана заявили, что намерены обеспечить работой беженцев из Палестины.
Власти Дагестана заявили о намерении трудоустроить беженцев из Палестины
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба администрации республики. 

«Вынужденных беженцев из Палестины планируют трудоустроить в Дагестане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вопрос обсудили в ходе совещания под руководством главы Дагестана Сергея Меликова.

По данным властей, всего в Дагестан прибыли более 150 палестинских беженцев.

Ранее стало известно, что Республика Дагестан 2 декабря приняла четвёртую группу эвакуированных из Палестины.

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