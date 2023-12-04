Власти Дагестана заявили о намерении трудоустроить беженцев из Палестины
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба администрации республики.
«Вынужденных беженцев из Палестины планируют трудоустроить в Дагестане», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вопрос обсудили в ходе совещания под руководством главы Дагестана Сергея Меликова.
По данным властей, всего в Дагестан прибыли более 150 палестинских беженцев.
Ранее стало известно, что Республика Дагестан 2 декабря приняла четвёртую группу эвакуированных из Палестины.