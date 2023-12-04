В Кемеровской области возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Уголовное дело возбудили в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребёнка.

Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России», — говорится в сообщении.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причинённого пострадавшему мальчику.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.