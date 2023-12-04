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В Крымский центр медицины катастроф поставили 22 автомобиля скорой помощи

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Крымский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 22 специализированных автомобиля.
В Крымский центр медицины катастроф поставили 22 автомобиля скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Росздравнадзор.

Спецтранспорт предназначен для использования в сельских поселениях, в том числе в посёлках городского типа и малых городах, и распределён между станциями скорой медицинской помощи на территории всей республики.

Все полученные автомобили укомплектованы медоборудованием в соответствии с действующими стандартами. В ближайшее время они выйдут на линию.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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