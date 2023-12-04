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Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram и Twitch на 900 тысяч рублей

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Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram и Twitch на 900 тыс. рублей за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.
Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram и Twitch на 900 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщил регулятор.

«За нарушение требований закона «о самоконтроле»... площадкам назначены штрафы: Twitch (900 тыс. рублей), Google (900 тыс. рублей), Telegram (900 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

За неисполнение положений закона РКН также оштрафовал сервис Pinterest на 900 тыс. рублей и соцсеть TikTok на 750 тыс. рублей.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Apple на 12 млн рублей за повторный отказ от локализации данных российских пользователей.

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