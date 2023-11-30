Суд в Москве оштрафовал Apple за повторный отказ локализовать данные россиян
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«Суд постановил... назначить наказание в виде административного штрафа в размере 12 млн рублей», — приводит ТАСС слова судьи.
Apple признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП России.
В октябре Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания ФАС России, признавшей, что Apple незаконно навязывала платёжный сервис в App Store, и постановления о наложении на компанию штрафа в 1,2 млрд рублей.