Апелляция утвердила штраф для Apple в 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в App Store
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Об этом информирует РИА Новости.
Как отмечается в материале, апелляционный суд 3 октября отклонил жалобу компании на принятое в мае решение московского арбитражного суда, после чего оно вступило в силу.
Уточняется, что первая инстанция отклонила заявление компании, просившей признать все акты Федеральной антимонопольной службы недействительными.
В конце мая арбитражный суд Москвы признал законность штрафа в отношении Apple в размере 1,2 млрд рублей за навязывание правил платежей в App Store.