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Апелляция утвердила штраф для Apple в 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в App Store

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Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания ФАС России, признавшей, что Apple незаконно навязывала платёжный сервис в App Store, и постановления о наложении на компанию штрафа в 1,2 млрд рублей.
Апелляция утвердила штраф для Apple в 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в App Store
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается в материале, апелляционный суд 3 октября отклонил жалобу компании на принятое в мае решение московского арбитражного суда, после чего оно вступило в силу.

Уточняется, что первая инстанция отклонила заявление компании, просившей признать все акты Федеральной антимонопольной службы недействительными.

В конце мая арбитражный суд Москвы признал законность штрафа в отношении Apple в размере 1,2 млрд рублей за навязывание правил платежей в App Store.

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