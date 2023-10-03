Апелляция утвердила штраф для Apple в 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в App Store

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания ФАС России, признавшей, что Apple незаконно навязывала платёжный сервис в App Store, и постановления о наложении на компанию штрафа в 1,2 млрд рублей.

Об этом информирует РИА Новости.

Как отмечается в материале, апелляционный суд 3 октября отклонил жалобу компании на принятое в мае решение московского арбитражного суда, после чего оно вступило в силу.

Уточняется, что первая инстанция отклонила заявление компании, просившей признать все акты Федеральной антимонопольной службы недействительными.

В конце мая арбитражный суд Москвы признал законность штрафа в отношении Apple в размере 1,2 млрд рублей за навязывание правил платежей в App Store.