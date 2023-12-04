RT в Telegram
Подпишись

На Колыме мужчину осудили за незаконное хранение 12 слитков золота

Короткая ссылка
Жителя Магаданской области приговорили к году колонии-поселения за незаконное хранение золота.
На Колыме мужчину осудили за незаконное хранение 12 слитков золота
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в 2015 году мужчина обнаружил у АЗС пакет с 12 слитками золота и оставил его себе.

«Судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону Ивана Костюкова, организовавшего вооружённое нападение на конвоира при попытке побега, приговорили к 25 годам заключения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить