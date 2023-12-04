На Колыме мужчину осудили за незаконное хранение 12 слитков золота

Жителя Магаданской области приговорили к году колонии-поселения за незаконное хранение золота.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в 2015 году мужчина обнаружил у АЗС пакет с 12 слитками золота и оставил его себе.

«Судом назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штраф в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в Ростове-на-Дону Ивана Костюкова, организовавшего вооружённое нападение на конвоира при попытке побега, приговорили к 25 годам заключения.