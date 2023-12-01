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В Ростове-на-Дону напавший на полицейского и пристава в суде получил срок 25 лет

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В Ростове-на-Дону Ивана Костюкова, организовавшего вооружённое нападение на конвоира при попытке побега, приговорили к 25 годам заключения.
В Ростове-на-Дону напавший на полицейского и пристава в суде получил срок 25 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 25 лет заключения в колонии строгого режима. Его также приговорили к штрафу в размере 350 тыс. рублей. Ранее Костюкову уже было назначено наказание в виде 17 лет заключения в связи с несколькими преступлениями, включая грабёж и нападение на людей. В итоге к этому сроку ему добавили ещё восемь лет.

Летом 2022 года Костюков при попытке побега из Пролетарского районного суда заточкой атаковал охранника конвойной службы, избил его и забрал пистолет, после чего открыл стрельбу по приставам.

Однако скрыться злоумышленнику не удалось, он был оперативно задержан.

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