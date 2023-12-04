Матвиенко: власти России точно не пойдут на запрет абортов
Матвиенко выступила против абортов, отметив лишь два возможных повода для них
- РИА Новости
Никакие запреты и давления в этой области не смогут решить проблему искусственного прерывания беременности, а государство «по этому пути точно не пойдёт», передаёт её слова ТАСС.
Матвиенко напомнила о негативном опыте, который обернулся нелегальным рынком услуг, ростом женской смертности и так далее. Она призвала снизить накал риторики и перенести эту тему «в плоскость здравого смысла».
Она при этом признала, что аборты могут проводиться только в ряде обстоятельств.
«Я считаю, что мы обязательно добьёмся того, что аборты будут проводиться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — цитируют Матвиенко «Известия».
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из частных клиник.