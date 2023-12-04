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Матвиенко: власти России точно не пойдут на запрет абортов

Матвиенко выступила против абортов, отметив лишь два возможных повода для них

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Российское правительство не пойдёт на запрет и криминализацию законодательства в сфере абортов, необходимо снизить накал риторики, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: власти России точно не пойдут на запрет абортов
  • РИА Новости

Никакие запреты и давления в этой области не смогут решить проблему искусственного прерывания беременности, а государство «по этому пути точно не пойдёт», передаёт её слова ТАСС.

Матвиенко напомнила о негативном опыте, который обернулся нелегальным рынком услуг, ростом женской смертности и так далее. Она призвала снизить накал риторики и перенести эту тему «в плоскость здравого смысла».

Она при этом признала, что аборты могут проводиться только в ряде обстоятельств.

«Я считаю, что мы обязательно добьёмся того, что аборты будут проводиться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям. Мы к этому движемся, но, конечно же, эффективность этой работы надо повышать», — цитируют Матвиенко «Известия».

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из частных клиник.

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