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В районе Фили-Давыдково в Москве построят дом по реновации

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В московском районе Фили-Давыдково, на Кутузовском проспекте, возведут дом по программе реновации.
В районе Фили-Давыдково в Москве построят дом по реновации
  • РИА Новости

Глава столичного комитета строительного надзора Игорь Войстратенко сообщил, что ведомство уже выдало разрешение на возведение объекта, передаёт телеканал «360».

«Общая площадь новостройки превысит 22,3 тыс. кв. м. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место», — уточнил он.

После окончания строительных работ территорию вокруг новостройки благоустроят.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.

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