В районе Фили-Давыдково в Москве построят дом по реновации

В московском районе Фили-Давыдково, на Кутузовском проспекте, возведут дом по программе реновации.

Глава столичного комитета строительного надзора Игорь Войстратенко сообщил, что ведомство уже выдало разрешение на возведение объекта, передаёт телеканал «360».

«Общая площадь новостройки превысит 22,3 тыс. кв. м. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место», — уточнил он.

После окончания строительных работ территорию вокруг новостройки благоустроят.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.