В районе Фили-Давыдково в Москве построят дом по реновации
- РИА Новости
Глава столичного комитета строительного надзора Игорь Войстратенко сообщил, что ведомство уже выдало разрешение на возведение объекта, передаёт телеканал «360».
«Общая площадь новостройки превысит 22,3 тыс. кв. м. В ней запроектировано 200 квартир и подземный паркинг на 61 машино-место», — уточнил он.
После окончания строительных работ территорию вокруг новостройки благоустроят.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.