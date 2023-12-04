В Москве заявки на участие в экспортном акселераторе принимают до 21 декабря

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на сайте Московского экспортного центра приём заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track продлится до 21 декабря.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Занятия будут проводить с января 2024 года. Курс продлится 12 недель и пройдёт в формате тематических треков.

«Новая программа поможет столичным компаниям ускорить выход на зарубежные рынки. Город софинансирует 87% стоимости акселератора. Поддержку получат больше 40 предприятий», — отметила Сергунина.

Участниками программы смогут стать представители четырёх отраслей: производители повседневных товаров для потребителей, разработчики решений для умного города, авторы технологий в сфере образования и медицины.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.