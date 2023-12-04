В Петербурге и Ленобласти проверили склады в рамках дела о незаконной миграции

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проверили склады в рамках уголовного дела о незаконной миграции.

Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД. Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что были проверены крупные региональные производства, которые пользуются услугами организаторов незаконной миграции под прикрытием использования внештатных сотрудников.

Мероприятия проводились в Московском и Кировском районах Петербурга, Пушкине, Колпине, в посёлке Ковалёво и городе Мурино.

Отмечается, что полицейские изъяли документы и носители информации, которые указывают на взаимодействие данных компаний с юридическими лицами, которые подконтрольны участникам канала незаконной миграции.

Было выявлено 25 иностранцев, находящихся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства.

Ранее ТАСС писал, что МВД России внесло предложение ввести понятие «согласие о лояльности» для иностранных граждан, въезжающих в Россию.