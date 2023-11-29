МВД предложило обязать иностранцев подписывать соглашение о лояльности

МВД России внесло предложение ввести понятие «согласие о лояльности» для иностранных граждан, въезжающих в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.

Как отмечается в материале, «согласие о лояльности» представляет собой разрешение российских госорганов на въезд иностранного гражданина в Россию, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов России, с другой стороны.

Таким образом, в документе указывается, что въезжающему на территорию России иностранцу в период пребывания в стране запрещается препятствовать деятельности органов публичной власти, дискредитировать в любых формах госполитику России, органов публичной власти и их должностных лиц.

Как сообщалось ранее, в законопроекте МВД говорится, что нелегальным мигрантам в России могут запретить водить автомобиль, а также открывать ИП и приобретать недвижимое имущество.