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В Москве рассказали о доступных катках в городе

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В Москве для жителей и гостей доступны почти 1,4 тыс. ледовых площадок с естественным и искусственным покрытием, в том числе 39 катков в парках.
В Москве рассказали о доступных катках в городе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в настоящее время во дворах жилых домов, в парках и на природных территориях открыты катки с искусственным покрытием.

Катки с естественным покрытием будут залиты чуть позже, когда установится стабильная минусовая температура.

На площадках есть освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и точки питания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой.

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