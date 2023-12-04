В Москве рассказали о доступных катках в городе
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в настоящее время во дворах жилых домов, в парках и на природных территориях открыты катки с искусственным покрытием.
Катки с естественным покрытием будут залиты чуть позже, когда установится стабильная минусовая температура.
На площадках есть освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и точки питания.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой.