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В Ставрополе более 450 жителей открыли бизнес при помощи соцконтрактов

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Мэр Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что в городе более 450 жителей открыли собственное предпринимательское дело при помощи социальных контрактов.
В Ставрополе более 450 жителей открыли бизнес при помощи соцконтрактов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«По итогам полугодия в Ставрополе насчитывалось 24,9 тыс. самозанятых, а по итогам десяти месяцев их уже более 27 тыс. Большая часть соцконтрактов — 457 — приходится на открытие ИП и самозанятости», — сказал Ульянченко.

Отмечается, что большинство бизнес-проектов связаны с индустрией красоты.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии продлили действие льготных налоговых ставок для бизнеса.

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