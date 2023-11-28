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В Удмуртии продлили действие льготных налоговых ставок для бизнеса

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Государственный совет Удмуртии продлил действие льготных налоговых ставок для предпринимателей до 31 декабря 2024 года.
В Удмуртии продлили действие льготных налоговых ставок для бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © nathaphat

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу госсовета.

Отмечается, что также до конца 2027 года продлены пониженные налоговые ставки: УСН «Доходы» — 2%, УСН «Доходы — Расходы» — 5% для налогоплательщиков, которые зарегистрировали и фактически работают в населённых пунктах с численностью до 5 тыс. человек по определённым видам экономической деятельности.

«Мы продолжаем курс на создание налоговых преференций для наших предпринимателей, потому что считаем, что национальная экономика и бизнес — это точки роста, над которыми надо работать», — заявил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

Ранее сообщалось, что число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год.

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