В Удмуртии продлили действие льготных налоговых ставок для бизнеса

Государственный совет Удмуртии продлил действие льготных налоговых ставок для предпринимателей до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу госсовета.

Отмечается, что также до конца 2027 года продлены пониженные налоговые ставки: УСН «Доходы» — 2%, УСН «Доходы — Расходы» — 5% для налогоплательщиков, которые зарегистрировали и фактически работают в населённых пунктах с численностью до 5 тыс. человек по определённым видам экономической деятельности.

«Мы продолжаем курс на создание налоговых преференций для наших предпринимателей, потому что считаем, что национальная экономика и бизнес — это точки роста, над которыми надо работать», — заявил председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов.

Ранее сообщалось, что число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло на 25% за год.